Технология производства роз в колбе — трудоемкий процесс. Для изготовления требуются специальные семена, выращиваемые только в Эквадоре.
Лепестки этого вида прочнее, такой цветок подходит для стабилизации — сохранения в первоначальном состоянии. Когда бутон созреет, он готов к высушиванию. Испарение влаги занимает 10 дней.
Затем сухой материал наполняют глицерином и окрашивают яркими оттенками. После изделие помещают в отполированную подставку и накрывают стеклянной крышкой.
МАЛЫЙ БУТОН
ГАРАНТИЯ СВЕЖЕСТИ 5 ЛЕТ
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Мы ценим ваше время, в связи с этим предлагаем вам воспользоваться красивым набором, в комплект которого входят: - Подарочная коробка черного цвета с красным бантом. - Роза в колбе с большим бутоном - Гравировкана металлическом основании
ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ БУТОНА
В ПОДАРОЧНОМ НАБОРЕ
Решили купить розу в колбе в подарок?
Вечная роза украсит любую квартиру и придется по вкусу самым искушенным. Независимо от возраста, женщины, оценят такой подарок, который займет почетное место в их доме. Женщины часто задаются вопросом о том, как же продлить жизнь букету. Отличается роза от срезанных цветов технологией обработки. При создании стабилизированных цветов из растений удаляют влагу и заполняют ее составом на основе глицерина, который замедляет скорость регенерации и останавливает увядание.
РОЗЫ В КОЛБЕ
НАША ПРОДУКЦИЮ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПОЗИЦИИ
Стабилизированная роза в колбе – это не просто красивый подарок. Она обладает уникальными свойствами, отличными и от искусственных, и от живых растений. Ключевые особенности:
Цветок обрабатывают специальными растворами, придерживаясь запатентованной технологии. После этого обязательно проводится проверка на качество.
Первоначальные свойства стабилизированное растение сохраняет на протяжении 5-10 лет.
Главное отличие от живого цветка – отсутствие необходимости в уходе. Также вечная роза устойчива к осыпанию и не подвержена болезням.
Роза в колбе – премиальный элемент декора, который станет украшением и изюминкой интерьера.
Колбу можно легко снимать при необходимости или для транспортировки, и это никак не отражается на состоянии и сохранности вечной розы.
Искусственные цветы преимущественно выглядят ненатурально, неестественно, не имеют аромата. Купить розу в стеклянной колбе уместно и для себя, и на подарок близкому человеку, будет радовать свежестью, тонким ароматом, изумительной красотой.
Колбу изготавливают из устойчивого к износу стекла. В качестве подставки используют натуральный древесный массив. Любая вечная роза всегда смотрится эксклюзивно. Еще один важный плюс – широкое разнообразие расцветок и размеров цветов. Высота растения от 12 до 42 см.
Стабилизированная роза желаемой цветовой гаммы – эксклюзивный подарок, который покажет искренность чувств дарителя. Он обязательно вызовет положительные эмоции и улыбку на лице прекрасной дамы вне зависимости от ее возраста.
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ РОЗ В КОЛБЕ
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