Цветок обрабатывают специальными растворами, придерживаясь запатентованной технологии. После этого обязательно проводится проверка на качество. Первоначальные свойства стабилизированное растение сохраняет на протяжении 5-10 лет. Главное отличие от живого цветка – отсутствие необходимости в уходе. Также вечная роза устойчива к осыпанию и не подвержена болезням. Роза в колбе – премиальный элемент декора, который станет украшением и изюминкой интерьера. Колбу можно легко снимать при необходимости или для транспортировки, и это никак не отражается на состоянии и сохранности вечной розы.

Стабилизированная роза в колбе – это не просто красивый подарок. Она обладает уникальными свойствами, отличными и от искусственных, и от живых растений. Ключевые особенности:Искусственные цветы преимущественно выглядят ненатурально, неестественно, не имеют аромата. Купить розу в стеклянной колбе уместно и для себя, и на подарок близкому человеку, будет радовать свежестью, тонким ароматом, изумительной красотой.Колбу изготавливают из устойчивого к износу стекла. В качестве подставки используют натуральный древесный массив. Любая вечная роза всегда смотрится эксклюзивно. Еще один важный плюс – широкое разнообразие расцветок и размеров цветов. Высота растения от 12 до 42 см.Стабилизированная роза желаемой цветовой гаммы – эксклюзивный подарок, который покажет искренность чувств дарителя. Он обязательно вызовет положительные эмоции и улыбку на лице прекрасной дамы вне зависимости от ее возраста.